15 Temmuz Şehitleri anma Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri

Karabük’te 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri’ni anma etkinlikleri kapsamında demokrasi şehidi Metin Arslan kabri başında anıldı.

Öğlebeli Mezarlığında düzenlenen etkinliğe, Karabük Valisi Kemal Çeber, TBMM eski Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Milletvekili Burhanettin Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, Arslan’ın yakınları demokrasi şehiti Metin Arslan’ın kabrini ziyaret etti.

İl Müftüsü Halil Bektaşı’n duasının ardından Arslan’ın mezarına karafil bırakıldı. Demokrasi Şehidi Metin Arslan’ın mezar taşında 15 Temmuz’u anımsatan bir yazının olmadığını gören Mehmet Ali Şahin, Vali Çeber’e mezar taşına yazı yazılması talebinde bulundu.

Şahin ve beraberindeki protokol daha sonra 5000 evler şehitlik mezarlığını da ziyaret ederek dua ederek karanfil bıraktı.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye’nin ilerde bir tehlikeye maruz kaldığında ülkenin her ferdinin yine şehadet şerbetini içecek inançta olduğunu söyledi.

Bunun geleceğin en önemli garantisi olduğunu da kaydeden Şahin, “İnşallah milletimiz bir daha bu tür tehlikelerle karşı karşıya kalmaz. Şimdi yapılması gereken, darbe girişiminde bulunmuş olanların adalet karşısında hak ettiği cezayı almasıdır. Buna, milletimiz cezanın biran önce verilmesi bağlamında büyük önem vermektedir. Ülkemizin başına bu badireyi açanlar mutlaka cezalandırılmalıdır. Bu cezalandırma faaliyetini yargısal süreci farklı yönlere çekerek adaletsizlik yapılıyor bağlamında bir takım değerlendirmeleri bu şehitlerimizin hatırasına saygısızlık olarak ifade ediyorum. Şuanda önemli bir bölümü cezaevinde ve yargılanıyorlar. Bu yargı süreçleri biran önce tamamlanmalı ve hak yerini bulmalı, adalet yerini bulmalı. İşte asıl adalet buradadır. Türkiye’nin başına bu badireyi açan hainler mutlaka en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır. ’Bunlar gerçek suçlu değildir, gerçek suçlu devlettir, hükumettir. Bu darbe girişimi farklı bir darbe girişimidir. Asıl darbe 20 Temmuz’da oldu’ diye söyleyenlerin asıl amacı 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunanları masum gösterme amaçlıdır. Bunlara milletimizin kanmamasını diliyorum. İnanıyorum ki milletimiz kanmayacaktır. 15 Temmuz’un değerlendirildiği haftada söylemeyi arzu etmezdim ama bunu söylemek durumundayız” dedi.

Metin Arslan (44) İstanbul’da İBB binası önünde darbe girişimcisi askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

Öte yandan, mezar ziyaretin ardından protokol üyeleri öğle namazı sonrası Çamlık Camisi’nde demokrasi şehitleri için okunan mevlide katıldı.