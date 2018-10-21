16 güzel ‘Safran Güzeli' olmak için jüri önünde ter döktü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Safran Festivali'nin son gününde 16 güzel, ‘Safran Güzeli' olmak için yöresel kıyafetler giyerek jüri önünde ter döktü.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından Hilton otelde düzenlenen 2.Safran Festivali kapsamında ‘Safranbolu 2018 Safran Güzelini Seçiyor' güzellik yarışması düzenlendi. Birincilik için 16 güzel, jüri karşısında ter dökerken, jüriler dereceye girmeye çalışan Safran Güzellerini seçmekte oldukça zorlandı. Birçok kriterin dikkate alındığı yarışmada 16 numaralı Ahsen Çakıcı 893 puanla üçüncü, 3 numaralı Cemile Nur bin 5 puanla ikinci olurken, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nde okuyan 8 numaralı Fatma Dilan Karsandı jüri üyelerinden bin 20 puan alarak birinci oldu.

Yarışmada birinci olan Fatma Dilan Karsandı, yarışmada birinci olmayı beklemediğini, kendisi olduğunu tahmin edemediğini belirterek mutlu olduğunu söyledi. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar tarafından verildi. Dizdar yarışma sonunda yaptığı açıklamada, Safran Festivali'nin bu sene ikincisinin düzenlendiğini, ufak aksaklıklar olsa da ilerleyen yıllarda bu aksaklıkların giderileceğini ifade etti.