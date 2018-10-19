19 Ekim Muhtarlar Günü kent meydanında kutlandı

Karabük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kent Meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programda günün ve anlamını belirten konuşmayı yapan Bayır Mahallesi Muhtarı Mehmet Özen, 2015 yılında başbakanlık genelgesi ile 19 Ekim'in muhtarlar günü olarak kutlandığını belirterek, “1829 yılında kurulan muhtarlar kurumu seçimle iş başına gelen muhtarlar ülkemizin hızla gelişmesine ve değişmesine ayak uydurarak kendimizi sürekli geliştirmek durumundayız. Lakin 1944 yılında yürürlüğe giren köy ve mahalle kanunu günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Bağlı bulunduğumuz Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu nezdinde bağlı bulunan muhtarlar dernekleri ile yaptığımız istişareler sonucunda muhtarlarımızın sorunları rapor haline getirilip devletimizin ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Muhtarlarımızın başta özlük hakları ve güvence ile silah ruhsatları çözüme kavuşturulmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sorunların çözülmesi konusunda yardımcı olduğu için muhtar arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü tebrik eder, ahirete intikal etmiş ve bizlere hizmet bayrağını temsil etmiş muhtarlarımızı rahmetle anıyor, önümüzdeki yerel seçimlerde muhtar adaylarına başarılar diliyorum” dedi.

Törene Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Köklü, kamu kurum kuruluşları ile STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kent meydanındaki tören hatıra fotoğrafının çektirilmesi ardından sona erdi.