Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 13:30

19 Mayıs Karabük’te çeşitli etkinliklerle kutlandı

Krabük’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Karabük’te çeşitli etkinliklerle kutlandı

19 Mayıs 2018 13:30


Karabük’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çok sayıda kişi Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı’na yürüdü.


Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından, Gençlik Yürüyüşü ile başlayan kutlama çeşitli etkinliklerle devam etti.


Törene, Vali Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Barbaros Baran, İ Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Danış, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Emniyet Müdürü Mehmet


Emin Akay, Garnizon Komutanı Tekin Nemlioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Karabük Üniversitesi Rekör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler


ve vatandaşlar katıldı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin’in Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İl genelinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları verildi. Tören halkoyunları, Sportif ve Kültürel Etkinliklerle devam etti. Sportif etkinlikler bünyesinde, miniklerin tekvando ve judo gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.


Tören, öğrenci ve öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç