19 Mayıs Karabük’te çeşitli etkinliklerle kutlandı

Karabük’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çok sayıda kişi Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı’na yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından, Gençlik Yürüyüşü ile başlayan kutlama çeşitli etkinliklerle devam etti.

Törene, Vali Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Barbaros Baran, İ Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Danış, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Emniyet Müdürü Mehmet

Emin Akay, Garnizon Komutanı Tekin Nemlioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Karabük Üniversitesi Rekör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler

ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin’in Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İl genelinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları verildi. Tören halkoyunları, Sportif ve Kültürel Etkinliklerle devam etti. Sportif etkinlikler bünyesinde, miniklerin tekvando ve judo gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Tören, öğrenci ve öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.