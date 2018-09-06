19. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Film Festivali başladı

Safranbolu’da bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin açılışı Köyiçi Meydanı’nda yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, ‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Bizimkiler’ dizilerinin bazı oyucuları ve vatandaşlar katıldı.

Türk Sinemasının önemli isimlerinin katıldığı yürüyüş Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda son bulurken program kapsamında dev platformda ‘Bizimkiker’ ve ‘Mahallenin Muhtarları’ dizilerinin jenerikleri gösterildi.

Program açılışında konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, uzun bir yürüyüşten sonra Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda 19. Altın Safran Film Festivaline katılan herkese teşekkür ederek, “Bizi biz yapan değerlere her zaman vurgu yapan, aynı zamanda bunu Safranbolu’yu Safranbolu yapan değerlerle harmanlayan bir festivalin organizasyon komitesi başkanı ve belediye başkanı olarak bulunmaktan kendimi şanslı hissediyorum. Bütün belgesel ve fotoğraf yarışması katılımcılarına, jüri üyelerine ve 3 günlük etkinliğimiz çerçevesinde görev alacak olan mesai arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum” dedi.

Festival meşalesinin yakılması ve havai fişek gösterilerinin ardından program halk oyunları ve Dj Emre Yıldırım konseri ile sona erdi.

Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 19. kez kapılarını sanatseverlere açan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinin bu yılki yan teması Mahalle Kültürü olarak belirlendi.