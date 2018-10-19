2 gün arayla aynı yolda ikinci kaza

Yıl mahallesi mevki'inde seyir halinde olan bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada otomobilin çarptığı şahıs karşı şeride fırlayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Kastamonu karayolu 100. Yıl mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Mustafa Aşçı (19) idaresinde 78 BY 551 plaka otomobil bu sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen Erol Güner (39) isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırlayarak ağır yaralanan Güner ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Erol Güner'e çarparak metrelerce uzağa savruluyor.