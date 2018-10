2. Safran Festivali başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Safran Festivali başladı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından Eski Çarşı Meydanında düzenlenen açılış törenine Karabük Valisi Kemal Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı İş Adamı Şefik Dizdar, Erler Film oyuncularından Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar ile vatandaşlar katıldı.

Safranbolu'nun isminin kökeni ile ilgili iddialar olduğunu ve dönüşüm yaşayarak şu anki ismini aldığını ifade eden Vali Kemal Çeber, "Öyle veya böyle Safranbolu ismi bu kente çok yakışıyor ve uyuyor. Çünkü Safranbolu Safran'a benziyor. Onun gibi kıymetli, onun gibi narin, onun gibi bakıma, ilgiye ihtiyacı var. Onun gibi alanında dünyanın en kıymetlilerinden. Bu nedenledir ki, hem safrana hem Safranbolu'ya gözümüz gibi bakmalı, korumalı, geliştirmeliyiz. Safranın en uygun yetiştirme ortamının ilçemiz olması da bir şanstır. Bir dönem birkaç yüz metrekareye düşen üretim alanı, gönüllü üreticiler, tarım müdürlüklerimiz ve Şefik Bey gibi Safranbolu sevenlerin gayretleriyle 20 dönümlere kadar çıkmıştır. İki gün önce beraber tarlasını gezdik, hasat ettik, ürünleri tattık, bu etkinlik çerçevesinde de benzer programlar olacak. İnşallah bundan sonra üretim alanımız çok artacak, ekonomik olarak safranın her şeyinden çok daha fazla yararlanacağız. Gün gelecek Isparta'nın gül tarlalarına yapılan turistik ziyaretler kadar burada da safran tarlaları gezilecek. Hep beraber gayret edelim ama esas iş Safranbolululara düşüyor. Özellikle çocuklarınıza sevdirin. Her eve bir saksı içinde safran dikelim. Her çocuğun bir safran çiçeği olsun. Onu o büyütsün, ürününü geliştirince de hediyesini verelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1640-1648 yıllarında 'Kazasker' olan Safranbolulu Cinci Hoca'nın yaptırdığı hamamın çatısında temsili 'Cinci Hoca' vatandaşlara safranlı macun dağıtırken bazı vatandaşlar ellerindeki şemsiyelerle macun kapmaya çalıştı.

Konuşmaların ardından Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Şefik Dizdar Sanat Evi'nin kurdelesi Vali Kemal Çeber ve protokol üyeleri tarafından kesilerek hizmete açıldı.

Safran Parkuru ve Safran Hasadı etkinliği ile başlayacak olan festivalin ikinci gününde Safranbolu'ya ait ‘Safranlı Yeni Lezzetler Yemek ve Tatlı Yarışması' düzenlenecek. Festivalin son gününde ‘2018 Safran Güzeli' seçilecek.