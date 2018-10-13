2 tır çarpıştı: 3 yaralı

3 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Karabük-Eskipazar D-700 karayolunun 12. kilometresinde Kemaloyman mevkisi OSB girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar istikametine seyir halinde olan Saadettin Bilicioğlu (53) yönetimindeki 74 BU 636 plakalı antrasit kömür taşıyan tır, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkış yapan Mustafa Özkök (50) yönetimindeki 41 V 1168 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kömür yüklü tır devrilirken, diğer tırın ön kısmı ise koptu.

Kazada, Saadettin Bilicioğlu ve yanında bulunan Ramazan Işık (39) ile diğer sürücü Mustafa Özkök yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası devrilen kömür yüklü tırdan dolayı trafiğe kapanan yolda ulaşım yan yoldan sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada kavşakta bekleyen tırın, yolcu midibüsünün geçmesinin ardından çıkış yaptığı sırada seyir halinde olan kömür yüklü tırla çarpışıyor.