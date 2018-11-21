2019 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda 2019 yılı bütçe görüşmelerinin son birleşiminde konuşan Başkan Sözen, “20 gündür yoğun bir çalışma temposu geçirdik. Meclis üyelerimizin tamamı gerçekten çok büyük bir özveri ile çalıştı. Tüm müdürlüklerimizin bütçeleri ayrı ayrı, kalem kalem değerlendirildi. Hangi kalemde tasarrufu nerden yaparız, elimizdeki mevcut imkanları daha iyi nasıl değerlendiririz, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kısa sürede olsa herhangi bir mağduriyet yaşamaması için neler yapabiliriz noktasında uzun müzakereler yaşandı” dedi.

“Her konu üzerinde hassasiyetle durduk”

Kasım ayının ilk haftası başlayan bütçe görüşmelerinde her konu üzerinde hassasiyet gösterdiklerini belirten Sözen şunları söyledi: “İl Özel İdaresi olarak özellikle kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde takip ve denetimin kurumumuz tarafından yapılıyor olması önemli yer tutmaktadır. Oluşturulan bütçe ile birlikte İller Bankası ödenekleri, KÖYDES Projeleri, yıl içerisinde gerçekleştirilen ek bütçelerin oluşturulmasıyla gerçekleştirilen yatırımların öncelik ve aciliyet sıralamasına göre planlanması, takibi ve uygulamasında İl Genel Meclis üyelerimizin her birinin üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. 2019 yılı bütçesinde öncelikle tasarrufa yönelik bir yol izlenmesi, bilhassa kullanılan taşıtların ve personelin görev, yetki ve hizmet alanları ile ilgili alınması gereken ve alınan tedbirlerin uygulanacak olması meclisimizin göstermiş olduğu hassasiyetinde önemini ortaya koymaktadır.”

Başkan Sözen, bütçe görüşmelerine katılan Karabük Valisi Fuat Gürel'e teşekkür etti.

Eflani İl Genel Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mesut Aydın, bütçe görüşmelerinin genel tasarruf tedbirlerine azami önem verilen bir bütçe olduğunu, ülkede ve dünyada gelişen, değişen yönetim ve bilişim alanlarında gerekli seviyelere ulaşabilmesi için Özel İdarelerde AR-GE biriminin kurulması gerektiğini ve Özel İdare kaynaklarına ek ilave kaynak temini için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.