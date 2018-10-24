219 proje için 227 milyon 425 bin TL harcandı

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2018 yılı İl Koordinasyon Kurulunun dördüncü toplantısı Vali Kemal Çeber Başkanlığında, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Barboros Baran, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kemal Çeber, “İlimizde, 2018 yılında Ulaştırma sektöründe 26, Eğitim sektöründe 30, Kültür-Turizm sektöründe 13, Tarım sektöründe 60, Ormancılık sektöründe 29, Enerji sektöründe 6, Sağlık sektöründe 12, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 4, diğer Kamusal Hizmetleri Sektöründe 39 adet olmak üzere toplam 219 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 219 proje ve işin toplam tutarı 2 Milyar 737 Milyon 321 Bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 940 Milyon 538 Bin TL harcanmıştır. Projelerin 2018 yılı ödenekleri ise 334 Milyon 642 Bin TL'dir. 2018 yılında yürütülen 219 adet proje için dönem sonu itibariyle 227 Milyon 425 Bin TL harcama yapılmıştır. İl Koordinasyon Kurulumuzun 2018 yılı dördüncü toplantısının ilimiz yatırımları açısından başarılı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıda, yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri, yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.