27. Dönem Uzman Erbaşlar ant içti

Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 27. Dönem Asayiş Branşı Uzman Erbaş kursu temel eğitimini tamamlayan 147'si sahil güvenlik olmak üzere 2 bin 464 Uzman Erbaş törenle ant içti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ant içme töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, “Genç arkadaşlarım; bugün binlerce yıllık maziye sahip kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu olma şerefine ulaşıyorsunuz. 179 yıllık geçmişe ve 200 binden fazla personele sahip Jandarma Genel Komutanlığı'nın emrinde ülkemizin en ücra yerlerinde huzurun, barışın ve düzenin ve güvenliğin sembolü olacak dosta güven verecek, düşmana korku salacaksınız. Mazlum ve mağdurların can yoldaşı, zalim ve haksızın korkulu rüyası olacaksınız” dedi.

“Aklınızı başkalarının emrine vermeyeceksiniz”

Görevleri yerine getirirken temel düsturun Anayasa, yasalar ve mevzuat olacağını kaydeden Çeber, şunları kaydetti: Huzur ve asayişin sağlanması yolunda, yasalara bağlı hukuk devleti sınırları içinde kalacak ve temel insan haklarına azami dikkat göstereceksiniz. Rehberiniz Anayasa, yasalar ve amirlerinizin emir ve talimatları olacak. Kurumsal hiyerarşi içinde çalışacak, aklınızı başkalarının emrine vermeyeceksiniz. Aziz milletimizin sizleri birer Mehmetçik olarak gördüğünü unutmayın. Sizleri bu makama yücelten milletimize sizler de aynı yüce gönüllülükle hizmet edecek ve üzerinizdeki üniformanın devleti temsil ettiğini unutmayacaksınız. Sakın ola yetkinizi kötüye kullanmayın ve sizleri Aziz Milletin gözünden düşürecek en küçük tavır ve hareketin içinde olmayın. Eğiticilerinizin sizlere verecekleri her şeyden sonuna kadar istifade edin. Sağlam dostluklar kurun, kurumsal kültürü hıfzedin” diye konuştu.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşların aileleriyle bir araya gelmesi ile tören sona erdi.

Törene, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, Bilecik 2.Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, Kastamonu Bölge 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, askeri personel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve ülkemizin değişik yerlerinden çocuklarının mutluluklarına ortak olmak için gelen Uzman erbaşların aileleri katıldı.