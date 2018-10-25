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2.El araba alım satımı MYK sınavları başladı

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Kurumu belgeleri sınavları TOBB MEYBEM A.

Ş. ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Karabük'te yapılmaya başlandı.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13 Şubat 2018 tarih,30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2.El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince Ş. ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Karabük'te yapılmaya başlandı.


Sınava başvuru yapan 84 kişi Karabük Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde iki grup halinde yazılı sınava alındı. Yazılı sınavın ardından uygulamalı sınavlar galerilerde yapılacak ve üç gün süreyle devam edecek.


Bu gün planlanan uygulama sınavını ziyaret eden Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş yetkililerden ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cem Biçen'den sınav süreci hakkında bilgi alarak, sınava katılanlara başarılar diledi.

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