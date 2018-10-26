3 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kamerasında

Karabük'te kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından iş yerinde yapılan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 3 iş yerinde kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından hırsızlık yapıldı. Hırsızlar iş yerinde bulunan para kasalarını alarak ortadan kayboldular. Kasaların yerinde olmadığını gören iş yeri sahipleri olayı polise bildirdi. Parmak izi arayan ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

İki kişi oldukları öğrenilen hırsızların para kasasını çaldıkları anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.