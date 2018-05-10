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10 Mayıs 2018 19:49

30 engelli öğrenci için "asker kınası" yakıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 20-25 yaş arasındaki engelli çocuklara sembolik olarak yapacakları bir günlük askerlik için, asker eğlencesi düzenlenerek, ’asker kınası’ yakıldı.

30 engelli öğrenci için

10 Mayıs 2018 19:49


Engelliler Haftası dolayısıyla özel bir rehabilitasyon merkezinin öğrencilerine, Safran Konak’ta sembolik olarak yapacakları bir günlük askerlik için, eğlence düzenlendi. Öğrenciler, Bolu Komando Tugay’ında bir gün sembolik olarak askerlik yapacaklar. Davul zurna eşliğinde içeriye giriş yapan öğrenciler alanda oyun havaları ile doyasıya eğlendi.


Özel Şafak Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdiresi Esra Aydın, askerlik uygulamasında en büyük hayali olan 30 öğrencisini askere yollamanın gururunu yaşadığını söyledi. Aydın, "Bizler Türk milleti olarak asker ocağını kutsal peygamber ocağı olarak gören dünyadaki ender uluslardan biriyiz. Evlatlarımız o kutsal üniformayı giydiğinde hepimiz mutluluk ve gurur gözyaşları döküyoruz. Bu proje kapsamında bu gururu öğrencilerimizin anne ve babalarına yaşatmak istiyoruz. Öğrencilerimiz bir gün de olsa ordumuzun şanlı üniformasını giyecek, bu kutsal görevi ifa edeceklerdir. Böylece siz veliler ve biz öğretmenler olarak onlarla gurur duyuyoruz, duymaya da devam edeceğiz" dedi.


Konuşmanın ardından bir annenin oğlunun duygularını düşünerek yazdığı şiiri dinleyicileri duygulandırdı.


Etkinlikte sembolik olarak bir günlük askerlik yapacak öğrencilere kına yakılmasının ardından üzerinde Türk bayrağı motifi işlenen pastayı kesen öğrenciler, gönüllerince eğlendi. Öğrencilerden bir tanesi kına yakılırken korktuğu için, eline kına sürülmesine müsaade etmedi. Israrlar sonucu ikna olan öğrenci eline kınanın sürülmesine izin verdi.




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