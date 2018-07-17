4 eski emniyet mensubu FETÖ’den adliyeye sevk edildi

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, emniyet teşkilatında görev yaptıkları süre içerisinde FETÖ/PDY’ye doğrudan veya dolaylı olarak yardımda bulunmak suretiyle işbirliği içerisinde oldukları iddiasıyla kamu görevinden uzaklaştırılan ve en son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen A.D, E.A, Y.Ç, C.T, Y.E.D, C.Ü. ve Y.G. isimli şüphelileri gözaltına almıştı. Eski emniyet mensubu şüphelilerden Komiser Yardımcısı C.T., Y.E.D., Y.Ç. ve Komiser E.A., dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Ayrıca Terörle Mücadele Şube ekiplerinin E.V. isimli bir şüpheliyi daha gözaltına aldığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D., C.Ü., Y.G ve E.V. isimli şüpheliler, bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.