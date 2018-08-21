400 kiloluk kurbanlık danayı böyle yıktılar

Kurbanlık dana güçlükle kesilirken köy sakinleri olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Kurban Bayramı’nın 1. gününde Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde 7 hisseli ’Simental’ cinsi kurbanlık, sahiplerine zor anlar yaşattı. 400 kilogram ağırlığındaki hayvan, kesilmek için getirileceği alana güçlükle ilerletildi. Halatlar yardımıyla alana getirilen kurbanlık dana, ipler yardımıyla bağlandı. Dana iplerden kurtulmak isterken sahipleri de alanda güvenlik önlemleri aldı.

Küçük çocukların da yer aldığı büyük bir kalabalık, kesim anını saniye saniye takip etti. Kasapları çileden çıkartan hayvanı gören köy sakinleri ise olan biteni meraklı gözlerle izledi. Güçlükle yere yatırılan dana, meraklı gözler eşliğinde kurban edildi.