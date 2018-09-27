401 genç çiftçiye 12 milyon TL'lik hibe

Karabük'te ‘Genç Çiftçi Projesi' kapsamında kabul edilen projeler uygulamaya konulurken, genç çiftçilere, düzenlenen törenle hibe destekleri teslim edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

2016-2018 yıllarını kapsayan program ile ilimizde faaliyet gösteren 401 genç çiftçiye 12 milyon TL nin üzerinde hibe desteği sağlandı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, arıcılık, meyve bahçesi, örtü altı, mantar, tıbbi aromatik bitki, safran ve bağcılık konularında 18 yaşını doldurmuş 41 yaşından gün almamış, okur-yazar olmak, ücretli çalışan olmamak, örgün eğitime devam ediyor olmamak, askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü, denetim serbestliği olan kişi olmamak, vergi mükellefi olmamak, daha önce hibeden faydalanmamış ya da hibe programlarından yararlanmamış olmak şartlarının arandığı proje ile tarımın özellikle genç nesilce sürdürülebilirliğini sağlamak, gençleri üretime katılmaya teşvik etmek, üretim yaparken de bilinçli, girişimci, güvenilir, güçlü ve gönüllü olmalarını sağlamak hedefleniyor.

Genç Çiftçi Projeleri dağıtım töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, insanları doğaya, doğa ile beraber de tarıma, toprağa ve hayvancılığa bir şekilde geri döndürmenin gerektiğini belirterek, “Bizim çiftçilerimizdeki yaş ortalaması 55-60 yaş ve üzeri. Köylerimizi ziyarete gittiğimde insanlarımızın köylerine dönmelerinden duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum ama bunun biraz konsept değiştirmesi gerektiğine de inanıyorum. “Artık emekli oldum yapacak da bir şeyim kalmadı dönüyorum” bu güzel, buna devam edelim ama bunun yanı sıra gençlerimizi de köylerimizde tutalım. Devlet 30-40 trilyon para harcayıp baraj yapıyor ilk etapta 6-7 bin dönüm araziyi sulama imkânımız var ama onu yapacak vatandaşımız yok işte bizim bunları halletmemiz lazım. Bunu halletmenin en önemli boyutlarından birisi de devletimizin vereceği bu destekler. Bazı şeyler gençlik olmadan olmuyor 55 yaşından sonra başlayınca verimli çağı 10 yıl oluyor bu işe gençken başlayacağız. Allah bu destekler için gönüllü olan herkesten razı olsun. Bu destekleri veren devletimizin ve bakanlığımızın Allah gücünü arttırsın, devletimiz ve milletimiz çok güçlü” dedi.

Konuşmaların ardından genç çiftçilere hibe çekleri, Vali Kemal Çeber, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin tarafından verildi.

Programın sonunda Vali Kemal Çeber ve katılımcılara aşure ikramı yapıldı.