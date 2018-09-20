425 kişilik personel alımı için 3 bin 200 kişi başvurdu

Karabük'te, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda istihdam edilecek 425 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Karabük Belediyesi Nikah salonunda yapılan kura çekimine İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, kurumların yetkilileri ve başvuru yapan kişiler katıldı.

İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yardımcı hizmetler alanında çalıştırılacak personele yönelik noter kurasını belirlediklerini belirterek, “Yaklaşık 10 gündür bu başvuruları alma sürecindeydik. Toplam il genelinde 425 kişiyi çalıştıracağız okullarda. Bunların 225'i merkez okullarında, 100 kişi Safranbolu'da, 44 kişi Yenice ve Yortan'da 14 kişi, Eflani'de 24 kişi Eskipazar ve 8 kişi Ovacık'ta olmak üzere toplam 425 kişiyi Haziran ayının 28'ine kadar İŞKUR kapsamında çalıştıracağız. Bu iş için toplam 3 bin 200 kişi başvurdu” dedi.