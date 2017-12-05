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05 Aralık 2017 16:42

50 yıl sonra tapularına kavuştular

Karabük Belediyesi Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan 18 gecekondu sahibinin tahsis belgelerini ücretsiz tapuya dönüştürdü.

50 yıl sonra tapularına kavuştular

05 Aralık 2017 16:42


Karabük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından uzun süredir devam eden çalışmalar sonucunda, Namık Kemal Mahallesi’nde ellerinde tapu tahsis belgesi olup tapusunu alamayan 18 vatandaşa tapuları Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda düzenlenen törenle Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından verildi.


Törende konuşan Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük’te ki her türlü problemi hızlı bir şekilde çözmeye devam ettiklerini söyledi.


Namık Kemal, Atatürk, Kartaltepe ve Yeni Mahalle tapu problemlerinin en fazla olduğu mahalleler olduğunu kaydeden Vergili, “ Şu anda Namık Kemal Mahallemizde ki tapuların hemen hemen büyük bir kısmı halledildi. Tapu problemleri bu mahallelerde yaklaşık 30 sene boyunca kangren olmuş bir sorundu. Bildiğim kadarı ile Karabük’ün tamamında 20’ye yakın tapu problemi kaldı. Bu 20’ye yakın tapu probleminin de büyük kısmı Yeni Mahalle tarafında, bu tapu problemlerini de 4-5 ay içersinde çözerek, Karabük’te ki tapu probleminin tamamını çözmüş olacağız. Tapularınız hayırlı ve uğurlu olsun. Bu yanında bu mahallerimizde belediyecilik adına da çalışmalarımız sürüyor. Ne yol, ne su problemimiz kalmadı. Namık Kemal Mahallesinde tespit ettiğimiz bir yere de önümüzde ki sene asansör kule sistemi yapacağız. Asansör kule sistemini yaptığımız da Namık Kemal Mahallesinden Kartaltepe Mahallesine çıkarak, hastaneye ulaşım daha kolay bir şekilde sağlanmış olacaktır" dedi.


Tapularını alan mahalle sakinleri, 50 yıldır oturdukları evlerinin tapusunun olmadığını, Karabük Belediyesi sayesinde 50 yıl sonra tapularına kavuştuklarını belirterek Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve ekibine teşekkür ettiler.


Konuşmalardan sonra Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan 18 gece kondu sahibine tapuları Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından verildi.


Böylece Karabük Belediyesi son 8 yılda Atatürk, Namık Kemal ve Yeni Mahallede oturan ve evlerinin tapusu olmayan 84 aileye tapu vermiş oldu.




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