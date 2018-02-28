6 ayrı dolandırıcılık olayından aranan şahıs polisten kaçamadı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven timleri, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Uğur I.’nın (26) peşine düştü. Uğur I.’nın kiraladığı ev tespit edilirken, ekipler şahsın kent merkezinde olduğunu belirledi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Uğur I., kısa süreli kovalamaca sonrası Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yakalandı. Sivil polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Uğur I., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.