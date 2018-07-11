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11 Temmuz 2018 14:53

60 milyon lira vurgun yapıp kaçtı

Karabük’te aynı daireyi birden fazla kişiye satan ve inşaat malzemesi satın aldığı esnafı da dolandırıp ortadan kaybolan müteahhitin mal varlığına icra işlemi başlatıldı.

60 milyon lira vurgun yapıp kaçtı

11 Temmuz 2018 14:53


Aydınlıkevler Mahallesi’nde apartman inşaatı başlatan İbrahim E. topraktan daire satışına başlayıp, müşterilerden dairelerin parasını toplayarak ortadan kaybolmuştu. İnşaat çalışmasını yarım bırakıp kaçan ve inşaat malzemesi satın aldığı esnafı da dolandıran müteahhit İbrahim E.’nin mal varlığına şikayetler üzerine icra işlemi başlatıldı. Kaçak müteahhitin yaklaşık 60 milyon lira vurgun yaptığı belirtiliyor.


Müteahhidin milyonlarca lirayla ortadan kaybolması sonucu birçok insan mağdur oldu. Paralarını kaptıran ve ev hayalleri suya düşen vatandaşlar ise her gün inşaat temellerinin kazıldığı ve tamamlanmamış arsa alanlarında ümitsizce beklemeye başladı. Mağdurlardan bir tanesi olan Musa K., 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak mağduriyetini duyurmak istedi. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Polis Musa K.’yı ikna etmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle Musa K.’ya yaklaşarak ikna etmeye çalıştı. Herhangi bir atlama ihtimaline karşı branda açan itfaiye ekiplerine vatandaşlar da yardımcı oldu. Vali gelmeden aşağıya inmeyeceğini söyleyen Musa K. polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabası sonucu aşağıya indirildi.


Her gün İbrahim E.’nin Aydınlıkevler Mahallesi’nde başlatmış olup yarım bıraktığı inşaatın önünde bekleyen mağdur vatandaşlar, yetkililerden bir an önce müteahhite ulaşmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.




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