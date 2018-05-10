‘78 Saniyede Safranbolu Turu’ proje tanıtım toplantısı yapıldı

Muallimler Birliği Belgesel Film Müze Evinde Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr Fatih Ürkmezer Başkanlığında, gerçekleştirilen toplantıya, Doç. Dr. Fatma Zehra Savi, Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümü öğrencileri, Proje Koordinasyon Birimi Yetkilisi Miray Ürkmezer ve Duygu Omuzlu katıldı. Üniversite öğrencilerinin çekimlerini yapmış oldukları yaklaşık 200 kısa film içerisinden komisyon tarafından derecelendirilen 6 kısa film ödüllendirildi.

Filmlerin gösterimi öncesi dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından oluşturulan 78 Saniyede Safranbolu Turu adlı proje tanıtım toplantısında birbirinden değerli ve yetenekli gençler ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu” söyledi.

Ürkmezer öğrencilere, kendilerinin şimdiki nesil gibi sosyal medya yönünden şanslı olmadıklarını hatırlatırken, “Sizler günümüzde internet, telefon gibi günümüz gereçlerinin içerisinde doğdunuz ve teknoloji hızla ilerlemeye devam ediyor. Bu teknolojiyi de sizler çok iyi kullanıyorsunuz. Bildiğiniz üzere internet artık pek çok mecrada kullanılmakta. Bunlar reklam, tanıtım gibi mecralar. Bunu bazen profesyonel firmalar bazen de sizler amatör ruhla yapıyorsunuz. Bundan kişisel ya da yaşadığınız kent anlamında çok büyük kazanımlar elde edilebiliyor” dedi.

Safranbolu’nun tüm bunlar açısından doğal bir plato olduğunu kaydeden Ürkmezer, “Yalnızca Karabük ve Safranbolu’da yaşayanlar açısından değil Türkiye’nin pek çok yerinden gelip Safranbolu’nun farklı dönemlerinde buraya gelip Safranbolu’nun doğal güzelliklerini, tarihi, kültürel güzelliklerini kimi zaman fotoğraflayıp kimi zaman da video aracılığı ile bazen yakın arkadaşları bazen de sosyal medya aracılığı ile dış dünyayla paylaşıyorlar ve Safranbolu’nun tanıtımında bizlerin harcadığı efordan, çabadan çok daha fazlasını bu sayede insanlar Safranbolu’yu görmeye ve yaşamaya geliyorlar” diye konuştu.

"Geçen yıl 1 milyon turist rakamına yaklaştık"

Safranbolu’nun turizmde her yıl biraz daha ivme kazandığını ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, geçen yıl 1 milyon turist rakamına yaklaştıklarını, bu yıl içerisinde de bu rakamı geçeceklerine inandıklarını, geçen 4 aya bakıldığında Safranbolu’da gerek konaklayanlar gerekse günü birlik ziyaret edenlere bakıldığında bu sayıların daha da artacağının görüldüğünü söyledi. Ürkmezer konuşmasını şunları söyleyerek tamamladı:

"Değerli gençler bizler tüm bu güzellikleri içerisine sizlerinde katılmalarını, kendi yaşadıklarını, gördüklerini paylaşmalarını istedik. Bunun paylaşmada da Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesinin imkânlarını da kullanmak istedik. Çünkü bunlar tamamen sizlerin kendi tecrübeleriniz ve kendi bakış açılarınız. Bizler burada sadece aracılık yaptık ve bundan da Safranbolu’muzun tanıtımında faydalanmak istiyoruz. Nasıl ki: Genç kalemler projemiz ile Safranbolu’da okuyan lise ve ortaokul öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine imkân sağladıysak, 78 Saniye ile de sizlere Safranbolu’yu ve kendinizi ifade etme imkanı sunduk. Bunları Safranbolu Belediyesinin yenileniyor olan Web sayfasında, Kaymakamlığın sosyal medya sayfasından ve Sosyal medya araçlarında da düzenli olarak çekimlerin döneceğini de söylemek isterim. Ben bir kez daha derecelendirmeden emek vererek bu güzel çekimleri gerçekleştiren tüm gençlerimize teşekkür ediyor, çok daha başarılı çalışmalarında birlikte olacağımızı, yanlarında olacağımızı söylemek istiyorum."

Ürkmezer’in konuşmasının ardından gençlere çeşitli ikramlarda bulunularak, hatıra fotoğrafı çekildi. Proje ekibinden alınan bilgiye göre, birkaç etapta planlanan proje çerçevesinde farklı yaş gurupları ve kitlelerin katılımı ile devam edeceği belirtildi.