8 kişilik istihdam için bin 458başvuru

Bunlardan 4 temizlik kadın personeli için başvuran kadın sayısı bin 315 kişi olurken, 1 erkek engelli personel için 97 kişi, 1 kadın engelli personel için 27 kişi, 1 mahkum erkek personel için 17 kişi ve 1 mahkum kadın personel için 2 kişi olmak üzere toplam bin 458 kişi başvurdu. Kura neticesinde ismi çıkan personel adayları sözlü sınava tabii tutulduktan sonra işe alınacak.

“4 kişilik temizlik personeli için bin 315 müraacat var”

Kredi ve Yurtlar Kurumu Karabük İl Müdür Kadir Öztürk, alınacak personel sayısının 3 katı kadar asil ve yedek seçiminin yapıldığını asil olarak seçilen kişilerin herhangi bir nedenle işe başlayamaz ise yedek adayların sözlü sınava tabii tutularak işe alımlarının gerçekleştirileceğini belirterek, “4 kişilik temizlik personeli için bin 315 kişi müracaatta bulundu. Oldukça çok sayıda bir müracaat. Çünkü biz 4 kişi istihdam edeceğiz. 4 kişilik istihdam için bin 315 müracaatımız var. Allah hayırlı eylesin diyorum” dedi.

Öztürk, kurada ismi çıkanlara başarılar dileyerek, hak kazanamayanların ise İŞKUR’u takip etmeleri gerektiğini belirterek katılanlara teşekkür etti.