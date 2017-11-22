8 yılda mahalleleri asansör ve yaya köprüleri ile birleştirdi

Yaptırdığı köprüler ve asansörlerle ünlenen Başkan Vergili, yüksek mahallerde asansör, yürüyen merdiven ve yaya köprülerine hız kesmeden devam ediyor.

8 yılda 3 mahalleye dikey ve yatay asansör, bir mahalleye yürüyen merdiven ile 9 mahalleyi birbirine bağlayan yaya köprülerini yapan Başkan Vergili, geçtiğimiz yılda Karabük - Safranbolu arasına hem yaya hem de araç için viyadük yaptırmıştı.

Karabük Belediyesi tarafından Kartaltepe - Yenişehir Mahalleri arasına modern bir görünümle inşa edilen 162 metre uzunluğunda, 38 metre yüksekliğindeki asansörlü çelik yaya köprüsü törenle hizmete açıldı.

Köprünün hizmete girmesiyle birlikte, yıllardır Kartaltepe ve Cevizkent TOKİ sakinlerinin hastaneye daha rahat ve kısa sürede gitme hayalleri böylelikle gerçekleşmiş oldu.

“Türkiye’de farklı bir yaşam tarzını ortaya çıkarıyoruz”

Köprünün açılışında konuşan Başkan Rafet Vergili, iki mahalleyi birleştirecek asansörlü yaya köprüsü yaptıklarını söyleyerek, yeni projelere devam edeceklerini söyledi.

Vergili, “ Yaptığımız köprüye ilave olarak Yine Atatürk, Namık Kemal ve Yeni Mahallenin müşterek kullanacağı asansörlü yaya köprüsü yaparak, bu mahalleleri de Kartaltepe mahallesiyle birleştirmeyi planlıyoruz. Böylelikle Atatürk, Namık Kemal ve Yeni Mahalledeki vatandaşlarımız yaya olarak hastaneye 10 dakikada ulaşabilecekler. Türkiye’de farklı bir yaşam tarzını ortaya çıkarıyoruz. Yürüyüş yolları, parklar, kaldırımlar ve köprüler ile Karabük’te farklı bir yaşam tarzı ortaya çıkarmış oluyor” dedi.

Vali Çeber: “ Kente ilk defa gelenlerin dikkatini çekiyor”

Karabük Valisi Kemal Çeber ise, köprünün 162 metre uzunluğunda, 38 metre yüksekliğin de olup, demir ve çelik kullanılarak yapılan ciddi bir mühendislik eseri olduğunu kaydederek, “ Bu köprüyü buraya kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanım, başta siz olmak üzere, bu köprünün yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İki mahalleyi birleştirmek gerçekten çok güzel bir hizmet olmuş. Ben 4 aydır buradayım. Dolayısıyla çok fazla misafirim geliyor. Gelen misafirlerimin çoğu Karabük’e ilk defa geliyorlar. En çok dikkatlerini çeken şeyler bu köprüler ile yatay ve dikey asansörler oluyor. Karabük’le ilgili daha neler yapabiliriz diye sık sık başkanımla oturup konuşuyoruz. Başkanımın söylediği gibi tüm kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve muhtarlarımızla çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Zaman içerisinde sizlerde göreceksiniz, hep birlikte uyum içerisinde çalışarak bu ve buna benzer çok güzel projeleri Karabük’e kazandıracağız.” dedi.

Konuşmaların ve yapılan duanın ardından Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve diğer protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek köprünün açılışı gerçekleştirildi.