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10 Ağustos 2018 14:00

8’nci Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları start aldı

Yenice Kaymakamlığı ve Yenice Belediyesi’nin sponsorluğunda organize edilen ve bu yıl sekizincisi yapılan Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları start aldı.

8’nci Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları start aldı

10 Ağustos 2018 14:00


Point To Point (Maraton) yarışı ile 8. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışlarının startı Hükümet Konağı önünden Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve Belediye Başkanı Zeki Çaylı’nın start vermesiyle başladı. Bütün kategorilerin aynı anda yapıldığı tek yarışlar olan Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışlarının ilçe merkezinden başlayıp ıhlamur terasta sona eren yarışların ilk bölümünde Point To Point yarışına Ukrayna’dan 5, İran’dan 3 ve Yunanistan’dan 2 olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerden gelen 32 sporcu katıldı. Point To Point (Maraton) yarışında sporcular Hükümet Konağı önünden başlayan yarışta sporcular 48 kilometrelik parkurda pedal çevirdiler. Üç gün sürecek olan bisiklet yarışlarını startını veren Kaymakam Muhammet Fatih Demirel sporculara Yenice hakkında bilgiler vererek Yenice’nin yüzde 87’sinin ormanlarla kaplı olduğunu belirterek ilçenin orman varlığı bakımından Türkiye’de birinci ilçe konumunda olduğunu söyleyerek yarışmacılara başarılar diledi.


Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise , “Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışlarının ilçemize katkısı olacağına inandığımız için inşallah 8-9-10 derken müteselsilen devam ettiririz. Sporcularımızda ilçemize gelerek buradan aldıkları güzel intibaları gittikleri yerlerde bizim gönüllü turizm elçimiz olarak anlatmasını özellikle istirham ediyoruz. Başarılı bir yarış geçirmelerini, kazasız belasız sağlıklı bir yarışla sonlandırılmasını temenni ediyorum” diyerek yarışmacılara başarılar diledi.


8. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları 3 gün boyunca devam edecek ve yarışlara 120’nin üzerinde sporcu katılması bekleniyor.




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