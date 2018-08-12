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12 Ağustos 2018 17:41

8.Uluslararası Yenice Dağ Bisiklet yarışları sona erdi

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen ve üç gün süren 8.

8.Uluslararası Yenice Dağ Bisiklet yarışları sona erdi

12 Ağustos 2018 17:41

Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi.


Ihlamur Teras ve Yazıköy güzergahları arasında üç gün süren yarışlara aralarında 5 Ukrayna’lı, 3 İranlı ve 2 Yunanistan’lı olmak üzere çeşitli illerden toplam 150 bisikletli katıldı. Yarışların son gününde Maraton Türkiye Şampiyonası kategorisinde Master 40 erkekler kategorisinde Ferhat Köse birinciliği, Okan Bilir ikincilliği, Ali Taşkıran’da üçüncülüğü elde ettiler. “Elit Kadınlar” kategorisinde ise birinciliği Iryna Popova, ikinciliği Esra Kürkçü, üçüncülüğü de Ayşe Çakı, ’Elit Erkekler’ kategorisinde ise birinciliği Emre Yavuz, ikinciliği Dmytro Tıtarenko, üçüncülüğü de Pavlo Lukan elde ettiler. Seyir Terasında yapılan ödül töreninde dereceye giren bisikletçilere para ödülü , kupa ve madalyalarını Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve diğer protokol üyeleri verdi.


Ödül töreninde konuşma yapan Yenice İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, “Üç gün süren organizasyonda 10 kategoride yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla 8. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışlarını ilçe olarak başarı ile icra etmiş vaziyetteyiz. İlçemiz açısından bu önemli bir organizasyon. Küçük bir ilçeyiz. 20 bin nüfusu olan bir ilçeyiz. Ama uluslararası olan bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Ve ormanlarıyla, eko turizmle son dönemde fazlasıyla ön plana çıkan bir ilçeyiz. Bu organizasyon ilçemizin tanıtımına katkı sağlamaktadır. Umarım bütün sporcularımız burada geçirdiği üç gün süresince keyif almıştır “ dedi.




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