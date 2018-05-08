’Açık Kapı’ personeli Vali Kemal Çeber’i ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi amacıyla kurulan ‘Açık Kapı’ projesi kapsamında görev yapacak olan personeller Sorumlu İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hüseyin Zafer ile birlikte Vali Kemal Çeber’i ziyaret etti

Proje kapsamında Yeşil Mahalledeki yeni Valilik Binası giriş katında hizmet verecek olan Açık Kapı Biriminde 5 personelin görevlendirildiğini ifade eden Vali Kemal Çeber, “Vatandaşlarımız, Valiliklerde bulunan Açık Kapı Bürolarına giderek veya internet üzerinden online olarak ya da yakında hizmete geçecek olan mobil uygulama yoluyla başvuru yapabilecekler. Başvuru yapıldığı anda başvuru sahibine sms yoluyla bir başvuru numarası gönderilecek, başvuru elektronik sisteme kaydedilecek sonrasında başvuru sahibi başvuru durumunu online olarak takip edebilecektir. Oluşturulan başvurular konusuna göre ayrıştırılarak ilgili kuruma yönlendirilip 7 gün içinde olumlu ya da olumsuz cevaplanması sağlanacak. Projeyle vatandaşlarımızın isteklerine karşılıklı güven ortamı içinde cevap verilmesi ve sorunlarının hızlı, etkin ve verimli bir şekilde çözümlenmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Eğitim alarak göreve başlayacak personeli tebrik eden Vali Çeber “Açık Kapı” personeline görevlerinde başarılar diledi.