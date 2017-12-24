Açıkgöz: “Canla başla mücadele ettik”

Süper Lig’in 17. haftasında evinde Trabzonspor’u konuk eden Kardemir Karabükspor, haftalar sonra puanla tanıştı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karabükspor’un Teknik Sorumlusu Açıkgöz, “Bütün hafta oyuncuların kafasında bu maçtan 3 puan alıp ikinci yarıya daha coşkulu mücadele vermek için hazırlık yapmıştık. Maalesef olmadı. Çocukların yüreğine sağlık. Trabzonspor gole kadar faza pozisyon bulamadı. Pozisyonda vermedik. Bizim de çok fazla pozisyonumuz olmadı ama Trabzonspor gibi bir takımla canla başla mücadele ettiler. Pozisyonu itibari ile çok fazla maç sayısı olmayan oyuncuların sayısı çok fazlaydı. 2 haftadan beri müthiş mücadele gösteriyorlar” dedi.

“Bu çocuklar sonuna kadar mücadele edecek”

Hakemin takdir haklarını ev sahibi takımdan yana kullanmadığını da kaydeden Açıkgöz, “Hakemlere karşı eleştiri getirmiyorum ama bir takım kendi sahasında mücadele ederken, artık düşme mücadelesi veren canı burnunda olan takım olmamıza rağmen takdir haklarını büyük takımlara karşı kullandı. Oyunun sonunda bizi sıkıntıya da düşürdü. Olsun yapacak bir şey yok. Karabük’e Karabükspor’a emekçi bir takım diyoruz. Sonuna kadar bu çocuklar sonuna kadar mücadele edecek. İnşallah ligin sonunda hayırlısı olur. Görülen kartlar ortada. Aynı hareketleri rakip takım da yapıyor ve onları uyarıyla geçiştirdi. Demek ki, bize karşı karar mı verildi, bilmiyorum. Mağduruz” ifadesinde bulundu.

"Yarından itibaren kimler kalacak kimler gidecek netleşecek"

Transfer yapılıp yapılmayacağı yönünde bir soruya ise Açıkgöz, “Bazı oyuncularımıza izin verdik. Maddi konular üzerinden sıkıntılı olduğumuz oyuncular da var. Yarından itibaren takımda kimler kalacak kimler gidecek bunu netleştirdikten sonra illaki transfer yapacağız. 18 oyuncu ile bu mücadeleyi verme şansımız da yok” diye cevapladı.

Burak Yılmaz’ın attığı golden önce pozisyonun faul olup olmadığı yönünde bir soruyu ise Levent Açıkgöz, şu şekilde cevapladı:

“Faul diye görüyoruz ama bu saatten sonra faul olsa da olmasa da hep bunu söylüyoruz. Oyunun gidişatında mücadele eden bir takıma düdüklerle müdahale edilip takdir hakları bize karşı kullanılmıyorsa, ev sahibi takım biziz. Trabzon büyük cami ama ne o tarafa ne bu tarafa. Bunu Fenerbahçe maçında da gördük. Oyuncumuza kart gösteriliyor, oyuncuya söylenen kusura bakma baskıyla kart gösterdim. Böyle bir şey olur mu? Herkes hata yapabilir.”