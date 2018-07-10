Adayların klavye yarışı

Adalet Bakanlığı’nın Karabük merkez ve ilçelerindeki adliyelerde görev yapmak üzere alınacağını duyurduğu zabıt katipliği ve icra katipliği klavye mülakatı, Karabük Adliyesinde gerçekleştirildi. 9 kişilik zabıt katipliği için 108 kişi, 14 kişilik icra katipliği için 132 kişi, toplamda 23 kişilik katiplik kadrosu için klavye sınavına giren 240 kişi, 3 dakikada en az doğru 90 kelime yazmak için ter döktü. Saat 09.00’da başlayan klavye sınavında katip adayları isimleri tek tek okunarak içeri alındı. Bu arada, adliye önünde bekleyen bazı adayların heyecanlandıkları gözlendi.