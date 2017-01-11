Adliyeye sevk edilen PKK/KCK üyesi 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Karabük’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi İ.G. (44), Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda, Cumayanı köyüne düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Jandarmada sorgusu yapıldıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.