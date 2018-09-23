Afganlı çocukları sevindiren sürpriz ziyaret

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, ülkelerinde yaşanan savaştan dolayı Türkiye'ye gelen Afganistanlı aileleri ziyaret ederek, çocukları sevindirdi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Şahin ve parti üyeleri, Afganistan'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelip Karabük'e yerleşen Afganistanlı aileleri ziyaret etti. Şahin, pasta ve çeşitli hediyeler ile çocukları sevindirdi. Abbas adlı çocuk, savaştan dolayı 2 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini, Şahin ve üyelerinin sürprizinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Okula gidiyorum, Türkçe öğrendim, matematik var. En çok sevdiğim ders matematik. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Çünkü polis ve askeri seviyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisine pasta sürprizi yapıldığını fakat bunu hatırlamadığını dile getiren Zehra'nın ise büyüyünce polis ve jandarma olmak istediğini söylemesi gülümsetti. Zehra, savaş bittiğinde ülkesine dönmek istediğini belirtti.

“Bir Türk beklenendir, umuttur”

İki aydır aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Hasan Şahin, "Kendi ülkesinde zulme maruz kalan kardeşlerimiz, gerekse bu vatan toprakları üzerinde yaşayan kardeşlerimizi ziyaret ederek sevgi bağımızı kuvvetlendiriyoruz. İl Gençlik Kolları olarak bir olalım iri olalım diyoruz. Bizim gayemiz kardeşlerimizin dertlerine, çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak. Ailelerimizi ziyaret edip yaralarına merhem olmak. Biz Müslüman Türkler olarak biliyoruz ki bir Türk, bir din, mezhep olmaktan daha fazlasıdır. Türk olmak bir duruştur, bir karakter ve şahsiyettir. Şahsiyet ise söylemlerle değil, duruşlarla belli olur. Türk beklenendir, umuttur. Zulmün sel olduğu bu dünyada mazlumlara Nuh gemisi olan Türkiye'yi bir dağın zirvesine koyacaktır” dedi.