Ağaç dalını kesen yeğene amcası kurşun yağdırdı

Karabük'te yeğeni ile ağaç kesme sebebiyle tartışan amcası kurşun yağdırdı. Olayda amcanın tüfeğinden çıkan kurşunlar 33 yaşındaki Recep Yarar'ı öldürdü, 3 aylık hamile eşini ise yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Eskipazar ilçesine bağlı Çandırlar köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Recep Yarar'ın (33) yanına gelen amcası Necati Yarar ile arazideki kesilen ağaç dalı yüzünden tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine amca Necati Yarar yanında getirdiği av tüfeği ile yeğeni Recep Yarar'ı boynundan eşi üç aylık hamile eşi Yasemin Yarar'ı ise sırtından vurarak yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Recep Yarar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, hamile olan yaralı olan eşi Yasemin Yarar ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, kaçan Necati Yarar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Recep Yarar'ın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ölen Recep Yarar'ın yakınları ise sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.