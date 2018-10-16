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Ağaca çarpan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Karabük’te kontrolünü kaybeden otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te kontrolünü kaybeden otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Emrah B. yönetimindeki 37 HA 747 plakalı otomobil, Safranbolu istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada sürücü Emrah B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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