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Ağaçlık alanda cesedi yanmış halde bulunan adam son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 3 gün önce yanmış bir şekilde cesedi bulunan Ahmet Aygün son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 gün önce yanmış bir şekilde cesedi bulunan Ahmet Aygün son yolculuğuna uğurlandı.


Barış Mahallesi Cambaz Yokuşu'nda ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören bir vatandaşın itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine ağaçlık alanda yanmış bir şekilde cansız bedeni bulunan Ahmet Aygün Safranbolu Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.


Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen Aygün'ün kendi üzerine benzin döküp yaktığı öğrenildi.

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