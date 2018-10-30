Ağız Diş Sağlığı Hastanesi yeni binasında hizmete başladı

Karabük'te yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yeni binasında hizmet vermeye başladı.

2016 yılının Mayıs ayında eski devlet hastanesinin yıkımı yapıldıktan sonra Yıldırım Yapı Restorasyon İnşaat firması tarafından temeli atılan 40 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tamamlanarak yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Sabah saatlerinden itibaren yeni binasında hasta kabulüne başlayan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara incelemelerde bulunarak, Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Dt. Ahmet Ustaoğlu ve Hastane Müdürü Ferdi Kökçü'den bilgiler aldı.

Son sistem teknoloji ile donatılan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tescil işlemlerini en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

Sarı, “ Yapımı tamamlamam binamız hastane şartlarını taşımaktadır ve Bakanlığımız tarafından daha önce bu konuda onay verilmiştir. Ancak tescil işlemlerinin başlatılabilmesi için binanın teslim alınıp, hizmete girmesi gerekiyordu. Ortodonti, pedodonti gibi branşlarda uzman diş hekimi atamaları ancak "hastane tescili" yapıldıktan sonra mümkün olabiliyor. Bununla birlikte şu anda da Diş Hekimliği Fakültesi kadrosunda bulunan uzman hekimlerimiz geçici görevlendirme ile ADSM'de hizmet vermekteler. Bu görevlendirmeler Bakanlığımız onayladığı sürece devam edecek. Hastane tescili yapıldıktan sonra kendi uzman diş hekimi kadrolarımız açılacaktır” dedi.

32 hekimin görev yaptığı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin resmi açılışının ise önümüzdeki günlerde olacağı öğrenildi.