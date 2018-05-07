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07 Mayıs 2018 14:16

Ahmet Nur’dan Yenice ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Yenice’de orman ürünleri ve kereste imalatı yapan firmalarından birisi olan Yenorsan A.

Ahmet Nur’dan Yenice ziyareti

07 Mayıs 2018 14:16

Ş’yi ziyaret etti.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi şadamı Sebati Keskin, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Gençlik Oluşumu Başkanı Bekir Ulusoy, İşadamı Kardemir Karabükspor eski başkanlarından Ziya Ünsal, Karabük Vakıfbank Şube Müdürü İhsan Ersözlü, Karabük MHP İl Başkan Yardımcısı Nuraydın Köse, Yenorsan A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şirket Müdürü Ahmet Tellioğlu ile görüşerek fabrikayı gezdi.


Şirket Müdürü Ahmet Tellioğlu, yaptıkları üretimler ve fabrika hakkında bilgiler verdi. Ziyaretleri hakkında açıklamada bulunan Şube Başkanı Ahmet Nur, “Bir süredir üyemiz olan Yenorsan A.Ş’yi ziyaret etmek istiyorduk. Bugüne nasipmiş. Arkadaşlarımız ile geldik, gördük ve bilgi sahibi olduk. Yenorsan A.Ş , bizim için gerçekten değerli ve kıymetli bir firma. Tesisleri çok beğendik ve mutlu olduk. Bizi çok güzel ağırladılar. Başta Ahmet Tellioğlu olmak üzere tüm şirket mensuplarına teşekkür ediyorum “ dedi.




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