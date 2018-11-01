Ahmet Sözen, “2019 yılı bütçemiz 46 milyon TL”

Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Sözen 2019 yılı bütçelerinin geçen yıla oranla yüzde 18'lik bir artışla 46 milyon TL olarak gerçekleşeceğini söyledi.

Kasım ayının İl Genel Meclisi tarafından İl Özel İdarenin 2019 yılına ait bütçesinin ve bütçe planlamasının yapıldığı bir ay olduğunu belirten Sözen, “Bu itibarla, 20 gün süre ile bütçe ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Bu kapsamda, bir taraftan plan ve bütçe komisyonumuz çalışmalarına devam edecek, diğer taraftan İl Genel Meclisimiz tüm birim müdürlüklerimizin bütçelerini ayrı ayrı bizzat birim müdürlerimizi meclise davet ederek bütçelerini görüşeceğiz. Bunun dışında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma Güvenlik Hizmetleri, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım, Orman İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün taleplerini de bütçe imkanları dahilinde görüşüp karara bağlamış olacağız” dedi.

“2019 bütçesi en üst düzeyde azami bir tasarruf bütçesi olacak”

Bütçenin gelecekteki bir dönem için gelir ve giderlerin tasarlandığı mali plan olduğunu, ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar doğuracak bir öneme sahip olduğunu ifade eden Sözen, “2019 bütçesi en üst düzeyde azami bir tasarruf bütçesi olacaktır. İl Özel İdaremiz, İlde icracı bir kurum olduğundan, yapılacak her kuruş tasarruf ilçelerimize ve köylerimize yatırım olarak dönecektir. İl Özel İdaremizin sınırlı gelir kaynakları düşünüldüğünde mali disipline önem verilmesi, ayağı yere basan ve önünü görür bütçe yapılması, cari giderlerden çok yatırıma dönük bir bütçenin oluşturulması önem arz etmektedir. 2019 yılı bütçesi oluşturulurken milletimizin vergilerinden oluşan gelirlerden aktarılan payla oluşturulacak bütçemizde titizlik ve hassasiyet göstermek zorunda olduğumuzu ve bütçe disiplininden asla taviz verilmeyeceğini tekrar beyan etmek isterim” diye konuştu.

“2019 yılı bütçemiz 46 milyon TL”

2019 yılı bütçesinin geçen yıla oranla yüzde 18'lik bir artışla 46 milyon TL olarak gerçekleşeceğini kaydeden Sözen yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi vererek şunları söyledi: “İl Genel Meclisimiz bugüne kadar olduğu gibi sadece bütçe yapma yetkisini kullanan değil, bundan sonra da hazırladığı bütçeyi denetleyen ve uygulamaların takipçisi olan bir meclis olma hüviyetini sürdürecektir. 2018 mali yılı plan ve programlarında son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Konkasörle ilgili üretimimizde bugün itibariyle bu yıl için 240 bin tona ulaşıldı. Kendi üretimimizin dışında 100 bin ton olan yol malzemesi alımı gerçekleştirdik. 80 kilometre olarak planladığımız BSK yani sıcak asfaltta bugün itibariyle 65.1 kilometredeyiz. 95.8 kilometre olarak planladığımız satıh kaplamanın ise bugün itibariyle 76.2 kilometresini gerçekleştirmiş durumdayız. Asfalt çalışmaları kapsamında toplamda 141.3 kilometre asfaltı gerçekleştirmiş olduk, çalışmalarımız devam ediyor.”