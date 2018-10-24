Ahmet Usta Yangın İlk Müdahale Binası hizmete açıldı

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan, 2017 yılında yapımına başlanan ve 340 bin TL'ye mal olan Ahmet Usta Yangın İlk Müdahale Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Vali Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı J. K. Albay Ali Sefa Yılmaz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Ekiplerin yangınla mücadelede zamanında müdahale edebilmesi bağlamında yangına kritik yerlere yakın mevkilerde bu tür binaların yapılmasının önemli olduğu belirten Vali Kemal Çeber, “Yangınla mücadele gibi zor bir görevi 7/24 esasına göre yerine getiren Orman İşletme personelimizin görev için beklediği alanları iyileştirilerek iş sağlığı ve güvenliğinin gereklerine uygun hale getirilmesi bizler için önemli. Ahmet Usta Yangın İlk Müdahale Binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.