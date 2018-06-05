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05 Haziran 2018 12:35

Aileler ramazan etkinliklerinden memnun

Karabük Yeşil Mahalle Esentepe kapalı pazar yerinde Karabük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ramazan etkinliği mahalle sakinleri bir araya getirdi.

Aileler ramazan etkinliklerinden memnun

05 Haziran 2018 12:35


Yeşil Mahalle Esentepe Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile başlayan program çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.


Her gün bir mahallede düzenlenen ramazan eğlenceleri ile hoşça vakit geçiren minikler, düzenlenen yarışmalarda da ter döküyor. Yapılan yarışmalarla hoş vakit geçiren çocuklara Karabük Belediyesi tarafından pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtılıyor. Çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan aileler, çocukları ile birlikte Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikleri izlemeye geldiklerini ramazan etkinliklerinin kendi mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler.




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