AK Parti aday adaylarını tanıttı

AK Parti İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, aday adayları ve partililer katıldı. Toplantı öncesi AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz bir konuşma yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz yaptığı konuşmasında, "Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe Allah'ın izni ile başarımız daim olacaktır. AK Parti Karabük Belediye Başkan Aday Adaylarımızın temayül öncesi teşkilat mensuplarımıza tanıtım toplantısını gerçekleştirdik.11 aday AK Parti'den Karabük Belediye Başkanı seçilmek için başvuruda bulundu. Her birine teşekkür ediyor, aday adaylık sürecinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

46 aday adayı başvurusu yapıldı

2019 Mahalli İdareler Seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurularının 16 Kasım gece yarısı sona erdiğini belirten Altınöz, Karabük İl ve ilçeler olmak üzere merkezde 11, Eflani'de 1, Eskipazar'da 4, Safranbolu'da 11, Ovacık'ta 7, Yenice'de 9, Yortan beldesinde de 3 olmak üzere toplam 46 adayın başvurduğunu söyledi.

Altınöz, 18 Kasım'da tüm Türkiye'de 10.00 ile 16.00 arasında internet üzerinden temayül yoklaması yapılacağını da hatırlattı.