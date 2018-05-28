AK Parti Başkanı Altınöz: “Karabük gelişmeye devam ediyor”

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük Üniversitesi (KBÜ) genişleme sahası içerisinde yapılması planlanan uçuş eğitim pisti kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, “ Karabük’ümüzün ileri gelen iş adamlarından Şefik Dizdar bey’in katkıları ile Karabük Üniversitemizin genişleme sahasına kurulacak olan uçuş eğitim pisti için çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bilindiği gibi Milletvekilimiz Prof. Dr. Burhanettin Uysal’ın rektörlüğü döneminde gündeme alınan ve çalışmalarına devam edilen uçuş pisti için şuanda kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Karabük Üniversitemizde kamulaştırma ve diğer çalışmaları tamamladığında arazi hayırsever iş adamı Şefik bey’e teslim edilecek. Ak Partimiz insan odaklı, hizmet odaklı çalışmalarına devam edecek. Allah’ın izniyle de Karabük’ümüz her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren bir şehir olmaya devam edecektir” dedi.

Başkan Altınöz son olarak Karabük’e yapılan hizmetler için emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldırım’a, AK Parti Karabük Milletvekili 23. Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’ e ve Prof. Dr. Sayın Burhanettin Uysal’a hizmetleri için teşekkür etti.