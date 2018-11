AK Parti eski il başkanları Ayar ve Saylar aday adaylığı başvurusunda bulundu

AK Parti Karabük eski İl Başkanlarından Ömer Ayar ve Timuçin Saylar 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Karabük Belediye Başkanı aday adayı olduklarını açıklayarak resmi başvurularını yaptılar.

Kalabalık bir toplulukla AK Parti Karabük İl Başkanlığı binasına gelen eski İl Başkanları Ömer Ayar ve Timuçin Saylar başvuru belgelerini AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz'e teslim ettiler. AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz genel merkezden gelen bir kararla aday adaylığı başvurusunun 16 Kasıma kadar yapılabileceğini belirtti.

Ayar : "Toplumun önünde başımız dik alnımız açık gezebilmenin onur ve gururunu yaşıyoruz"

Başvuru öncesi konuşan eski İl Başkanı Ömer Ayar, 2002 tarihinden 2018 tarihine kadar Türkiye'de gerçekleşen değişiklikleri hep beraber yaşadıklarını, hem hizmet anlamında hem insani hak ve özgürlükler kapsamında çok ciddi mesafeler kat ettiklerini belirterek, “Bu süreç içerisinde bizlerde sorumluluk sahibi insanlar olarak payımıza düşen görevi hep ifa etmenin gayretinde olduk. Uzunca bir süre teşkilatlarda il yöneticiliği, il başkanlığı yardımcılığı ve il başkanlığı gibi görevlerde bulunmamıza rağmen siyaset halkın gözü önünde yapılan bir icraat olması sebebiyle her şeyi ile halk tarafından irdelenen, incelenen bir süreçtir. 14 yıllık siyasi hayatımda halen toplumun önünde başımız dik alnımız açık gezebilmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de bir AK Parti iktidarı var ise hem genel hem yerelinden bütün Karabük faydalanabilsin. Bu dilek ve temenni ile AK Partinin bu hizmetlerinden Karabük'ün faydalanması ve faydalanmasından vesile olmak, Karabük'e hizmet getirebilmek, insanımıza Karabük'ün daha iyi yaşanabilir bir kent olmasını adına Belediye Başkanlığı aday adaylığımı koyuyorum” dedi.

Saylar: “AK Parti teşkilatçı bir partidir”

Ömer Ayar'ın başvurusunun ardından eski teşkilat üyeleri ve kalabalık bir toplulukla parti binasına gelerek aday adaylığını açıklayarak resmi başvurusunu yapan AK Parti Karabük eski İl Başkanı Timuçin Saylar, AK Partiye 2001 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bir emir eri gibi bu davaya hizmet ettiklerini ifade ederek, “18 yıldan beri Türkiye'nin her yerine hizmet ediyoruz. Türkiye'nin sınırları dışında da AK Parti'nin hizmetleri devam ediyor. Biz 2001 yılında AK Parti teşkilatlarını 11 arkadaş kurduk ve o günden bu yana bize genel merkezimiz, teşkilatlarımız Cumhurbaşkanımız ne görev verdi ise onu yaptık. Biz partiliyiz AK Partiliyiz. Teşkilatlar her şeyin önünde gelir. AK Parti teşkilatçı bir partidir. Bu anlamda 2001 yılından itibaren AK Parti'nin her kademesinde görev yaptık. 2014-17 yılında AK Parti İl Başkanlığı yaptım” diye konuştu.

“Karar teşkilatın ve genel merkezindir”

“Karabük halkı kadir şinas bir insandır, o yüzden Karabük'e hizmeti ibadet olarak görüyoruz” diyen Saylar şunlar söyledi: “ Bu anlamda Karabük'e Türkiye'nin her yerinde nasıl hizmet ettiysek Karabük'ün bütün belediyelerinde aynı hizmeti yapmaya devam edeceğiz. AK Parti dünyanın birçok yerindeki mazlumlara ve Türklerin bulunduğu yerleri imar eden bir partidir. Liderimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durarak tüm belediyeleri alarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Karar teşkilatımızın ve genel merkezindir. Genel merkezimiz kimi seçerse onun arkasında mücadelemize devam ederiz. Bizim davamız şahıslara yönelik değil hizmete dayalı bir anlayıştır. AK partinin hizmet anlayışı belediyelerde de devam edecek. Biz artık Türkiye'nin 81 ilinde belediyeleri alarak hizmetlerde çığır açacağımıza ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefi doğrultusunda gideceğimize söz veriyoruz."