AK Parti iftarda buluştu

Çebioğlu Gold Recidanse düzenlenen iftar yemeğine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, ilçe belediye başkanları, teşkilat kademeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İl Başkanı Saylar, yaptığı kısa konuşmada iftar yemeğine katılanlara teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ise, doğu ve güneydoğuda PKK terör örgütünün hendek mücadelesinden, savaşından sonra yakılan, yıkılan yerleri imar etmeye çalıştıklarını ve devletin imkanlarıyla çok şükür ki, 10 milyar lira harcayarak orada vatandaşların mağduriyetini gidermek adına devletin imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.