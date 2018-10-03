AK Parti İl Başkanı Altınöz Yenice'de toplantıya katıldı

AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı'nın haftalık olarak yapmış olduğu olağan toplantısı parti binasında yapıldı.

Toplantıya, AK Parti Karabük İl Başkanı Av.İsmail Altınöz, İl Başkan Yardımcıları, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, Yortan belde başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları katıldı.

Toplantıda AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, Yenice'ye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. OSB, BİM deposu, doğalgaz ve bazı bankaların ATM'lerinin Yenice'ye kurulması konusunda görüşmeler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda bir konuşma yapan Karabük İl Başkanı Av.İsmail Altınöz, Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Yenice'den belediye başkanı aday adaylığı için yoğun talep beklediklerini belirterek, “AK Parti'den Belediye Başkanlığı için aday adayı olacak arkadaşlarımıza kapımız açık. Aday adaylığı sürecinde herkese eşit mesafede yaklaşacağız. Parti bilinci içerisinde aşkla, sevdayla AK Parti içinde görev almak isteyen herkese kapımız açık" ifadelerinde bulundu. Ayrıca AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu' da kadın kolları ile Yenice'de bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz 18.dönem siyaset akademisine katılan ve başarı ile mezun olan 17 kişiye belgelerini verdi.

İl Başkanı ismail Altınöz ve beraberindekiler toplantı sonrası Celal Hatıl Parkı'nda vatandaşlarla sohbet etti.