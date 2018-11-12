AK Parti İl Başkanı Altınöz'ün acı günü

Karabük AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'ün vefat eden büyükannesi Emine Çolak son yolculuğuna uğurlandı.

Bürnük Köyü Yazıcılar Mahallesin'de düzenlenen cenaze törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük AK Parti Teşkilatı yönetici ve üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emine Çolak kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.