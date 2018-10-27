AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nın Ekim ayı İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Abdullah Ünal'ın yaptığı Ekim ayı meclis toplantısına AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, il genel ve belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Ekim ayı İl Danışma Meclisi toplantısında açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Av. İsmail Altınöz genel bir değerlendirme yaparak, “Karabük'te her ne kadar bir milletvekili kaybedilmiş gözükse de biz Karabük'te başarılı bir seçim geçirdiğimize inanıyoruz. En yakın rakibimiz bizden sonra en yüksek oyu alan partinin aldığı oyun 3 katından 5-6 bin oy fazla alan partiyiz. İnşallah bu başarımızı yerel seçimlerde de hep birlik te yeniden yeni bir heyecanla yeni bir solukla inşallah yerel seçimlerde şimdi ki mevcut bulunduğumuz durumdan çok daha iyi başarı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

"AK Part'yi siyasi parti olarak görmedik"

Altınöz; AK Parti'yi bir siyasi olarak değil bir dava olarak gördüğünü belirterek, “Bazen basında, sosyal medyada kendisine AK Partili diyen ama bu seçimlerde oyunu vermeyeceğini söyleyenler, ben AK Partiliyim ama bazı yanlışların yapıldığını söyleyebilir. Bu AK Partililer moralinizi bozmasın biz AK Parti'yiz. Hiçbir zaman AK Parti'yi bir siyasi parti olarak görmedik. Bir dava olarak gördük. Peygamberimiz zamanında da nasıl ki Abdullah İbn-i Sebe'ler varsa şimdi de içimizde arayı bozmak isteyenler, fitneciler, bizden gözüküp karşı tarafa çalışanlar olacaktır. Bunlar hiçbir zaman bizim moralimizi bozmayacaktır. Biz yolumuzu ve liderimizi biliyoruz. Hedefimizi biliyoruz. İnşallah bunlardan sapmadan hem genelde hem yerelde güçlü olacağız. Hem Karabük'ümüze iyi hizmetler edeceğiz hem de ülkemizin geleceği ve daha iyi yerlere gelmesi için mücadele edeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından Karabük'te gerçekleştirilen Siyaset Akademisi kurslarına katılarak dereceye giren kursiyerlere plaketleri ve katılım belgeleri takdim edildi.