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AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Şahin istifa etti

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Şahin, istifa ettiğini açıkladı.


Şahin, 8 yıl Ak Parti Gençlik Kollarında ve son bir yılında da Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, “Mümkün olduğu kadar hem Karabük'ümüze hem de saygı değer dava arkadaşlarımıza hizmet vermek için çalıştım. Ak Parti Gençlik Kolları başkanlık görevinin çok ağır sorumluluk isteyen ve bir o kadar da zaman harcanması gerektiğini biliyordum ancak çalışmış olduğum kuruma zarar vermemek ve gençlerimizin önünü açmak ve önümüzde yapılacak genel seçimlerde daha serbest çalışabilmek için çok sevdiğim partimizin gençlik kolları başkanlığı görevinden il başkanım ve Genel Merkez Teşkilatımızla yapmış olduğum istişareler sonucunda görevimden istifa ediyorum” dedi.

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