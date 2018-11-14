AK Parti İl Kadın Kolları'ndan diyabette farkındalık yürüyüşü

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları tarafından 14 Kasım ‘Dünya Diyabet Günü' nedeni ile farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş ellerinde pankartlarla katıldı. Kent meydanından başlayan yürüyüş Hürriyet Caddesi'nde sona erdi.

Parti binası önünde konuşan İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, “Diyabet hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak, halkımızın dikkatini çekmek için Türkiye çapında yapılan farkındalık programı kapsamında parti binamızın önünden çarşı merkezimizi dolaşarak bu yürüyüşü yaptık. Son yıllarda diyabet hastalığında ülkemizde artış var. Buna dikkat çekmek için bunu yaptık. İl ve Sağlık Bakanlığı da buna destek vermekte. Diyabet hastalığı kaliteli bir yaşam sürmemizi engelleyen bir hastalıktır. Biraz dikkat edilirse şeker hastalığı ile insanlar yaşamlarını devam ettirebilir. Tabi diyabete yakalanmamak için doktorlarımızın, uzmanlarımızın sağlıklarına halkımız daha dikkat etmesi lazım” dedi.

“Her 11 kişiden 1'i diyabet hastasıdır”

Diyabet hastalığının zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluklara yol açabildiğini ifade eden AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, “Özellikle hipertansiyon, obezite, öyküsünün varlığı Tip 2 diyabet gelişimi için birinci sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır. Uluslar arası Diyabet Federasyonu IDF 2017 verilerine göre, dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin vardır. Bu demektir ki her 11 kişiden 1'i diyabet hastasıdır.2 diyabetli yetişkinden 1'ine ise teşhis konulmamıştır, Yani kişi diyabetli olduğunu bilmemektedir” diye konuştu.

“Farkındalığın arttırılması amaçlanmakta”

Öksüzoğlu, diyabet açısından risk gruplarının belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısının arttığını, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve ampütasyonları gibi ciddi rahatsızlıklar görüldüğünü dile getirerek şunları söyledi: “ Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını artırmak amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü olarak kutlanmaktadır. Diyabet de risk faktörleri arasında, genetik, yaş, gebelik diyabeti gibi bireyin kendisi tarafından kontrolü mümkün olmayan faktörlerle birlik de bireyin değiştirebileceği fazla kilo ve hareketsizlik yer almaktadır. Etkinliğimiz de bu düzeltilebilecek faktörlere doğru beslenme, özellikle kahvaltı ve hareket ile diyabetin önlenebileceği konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.”