AK Parti il yönetimi basınla bir araya geldi

İsmail Altınöz, İl kongrelerinin 23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30’da Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleştireceklerini söyledi.

Geçtiğimiz ay AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karabük İl Başkanı olarak atanan Av. İsmail Altınöz oluşturduğu yeni yönetimiyle birlikte basın mensupları ile bir araya geldi.

Atamaları gerçekleştirildikten sonra hızlı bir şekilde yönetimi oluşturduktan sonra merkez ile Ovacık ve Eskipazar ilçe kongrelerini tamamladıklarını kaydederek, “ Şimdi önümüzde İl kongremiz var. Bu süreç içerisinde Başbakanımızı İl Kongremizde Karabük’te ağırlayacağız. 23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30’da Soğuksu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan kongre öncesi Başbakanımızdan müjdeli haberler alacağız. Önümüzdeki süreçte de yapımı tamamlanmış ama açılışı yapılmayan ve temel atılması gereken birçok yerler var. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız yapacağız. İl Kongresinden sonra Karabük’e faydalı olacağını düşündüğümüz hangi bakanımız varsa görüşmeler yapıp onları da getireceğiz. Karabük’ün istifadesine olan konularda siyaset yapmayacağız. Karabük Belediyesi ile ilgili de eğer halkımızın istifadesinde olan bir şey varsa o yatırımlarda da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu şekilde halkın hizmetine olacak hususlarda yakın çalışmaya devam edeceğiz. Halkın yararına olacak konularda siyasi çekişmelere girmeyeceğiz. Biz halka hizmet eden bir partiyiz. Ve de hizmet ettiği için halktan destek alan bir partiyiz." dedi.

“Biz Karabük’ü çok iyi tanıyoruz, kılcal damarlarına kadar her gün halk ile iç içeyiz” diyen Başkan Altınöz, “ İl Başkanı olarak atanmamdan itibaren hafta da iki mahalleyi ziyaret ediyoruz. 2019 hem Karabük için hem de ülkemiz için çok önemli. Biz bu sınavından İl Teşkilatı olarak başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. İl Kongresinden mevcut yönetimimizi yeni oluşturduk. Aynı kadroyla inşallah İl Kongresine gireceğiz. Başbakanımıza Karabük ile ilgili dertlerimizin neler olduğu konusunda gerek valiliğimiz gerek il müdürlüklerimiz ile çalışmalarımızı yapıyoruz.” ifadesinde bulundu.

“Karabükspor’da vekalet savaşı yapılıyor”

Karabükspor’un ligde zor günler yaşadığı ve ekonomik sıkıntıların bulunduğunun hatırlatılması züerine Altınöz, “ Teşkilat olarak siyasetin sporun tam içerisine girmesine karşıyım. Karabükspor bizim gözbebeğimiz. Onun yenide ayağa kalkması için her türlü desteği veriyoruz. Harcamalarla ilgili sıkıntı varsa onları yapanların da hesabı vermesi lazım. Baktığımızda Karabükspor’da vekaletler savaşı yapılıyor. Aslan gibi çıksınlar, birilerini öne sürmektense taşın altına ellerini koysunlar. Takımın bu duruma gelmesine sebepler olanlarında bu durumu ortadan kaldırmak için birini aday göstermektense aslanlar gibi kendileri gözüksünler. Bizde onlara destek olalım ve takımı ayağa kaldıralım. Vekalet savaşı yapıp birileri kendileri öne çıkmayım adaylar ortaya atıyorlar. Vekaleten bu iş olmaz asaleten olur.” diye konuştu.