AK Parti İl Yönetiminden milletvekillerine hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, il yönetiminde bulunan heyetle beraber 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde seçilerek 27. Dönem de Karabük’ü temsil etme görevini alan AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Altınöz, seçimleri artık geride bıraktıklarını, yeni sistemde Karabük için yapılması gereken projeleri fikir birliğiyle milletvekillerinin yardımlarıyla gerçekleştireceklerini belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, il yönetiminin yapmış olduğu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Bugün bize düşen görev çevremizde, etrafımızda yine destek veren, vermeyen herkese yardımcı olmak. İnsanlarımızın işlerini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarına merhem olabilmek. Hiçbir zaman kibre, gurura kapılmadık. En yüksek oyu aldık desek bile yine mütevazi olmayı, alçak gönüllü olmayı tercih etmiştir. O bakımdan Türkiye’de halkımız, milletimiz hep AK Parti davasını omuzlarda yüksek tuttu. Bundan sonra artık Karabük ve ülkemizde gerçekleştirilecek olan projeleri faaliyete geçirmek olacaktır” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da Karabüklü vatandaşlar için ellerinden gelen bütün hizmetleri yapacaklarını ifade ederek, “İnşallah Niyazi hocamla birlikte hem il başkanımız, ilçe başkanlarımızla, kadın gençlik kolları başkanlarımızla , teşkilatımızın tüm mensuplarıyla , belediye başkanlarımızla, il genel meclis üyelerimizle belediye meclisi üyelerimizle elimizden gelen gayreti halkımıza hizmet açısından mutlaka göstereceğiz. Kapımız her zaman açık. Hem şahsımın hem hocamın kapısı sizlerin kapısı. Bizler burada sizlerin emanetçisi, temsilcisi olarak varız. Ayrıca ziyaretleriyle bizi memnun eden İl Başkanımız İsmail Altınöz’e ve il yönetimindeki arkadaşlarımıza teşşekkür ediyorum.” diye konuştu.